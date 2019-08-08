Роскачество назвало лучшие приложения российских сотовых операторов

Центр цифровой экспертизы Роскачества назвал лучшие мобильные приложения сотовых операторов в российском сегменте Google Play и App Store. В обзор вошли 18 приложений (по девять на каждой платформе), позволяющих управлять тарифами и услугами оператора связи.

Самыми функциональными приложениями оказались: «Мой МТС» (оценка в 5,0 балла — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS), следует из сообщения ведомства.

Самыми удобными в использовании на iOS оказались «СберМобайл» (4,58 из 5) и «Тинькофф Мобайл» (4,51 из 5), а на Android самый высокий балл (4,79 из 5) получили «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл».

Оценка проводилась по таким критериям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, а также информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Напомним, на минувшей неделе Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука скотчем, чтобы защититься от хакеров. Эта рекомендация вызвала неоднозначную реакцию у экспертов: российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высмеял совет Роскачества, а Минкомсвязи РФ рекомендацию поддержало.