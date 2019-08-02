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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

08:41, 02.08.2019
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Фото: flickr.com

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали рекомендации по защите нотбука и смартфон от хакеров.

Так, специалисты посоветовали установить антивирус и обновленное ПО, а также заклеивать камеру и микрофон с помощью скотча на то время, когда они не используются.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский констатировал, что «заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены».

Что касается смартфонов, то в этом случае эксперты рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений и по возможности ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее в Роскачестве рассказали, как защитить аккумулятор смартфона от взрыва.

Технологии
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