В Минкомсвязи РФ поддержали идею заклеивать камеру и микрофон на устройствах

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития РФ, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал рекомендации Роскачества по защите устройств от хакеров. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Владельцы гаджетов, которые заклеивают камеру и микрофон на своих устройствах, повышают уровень своей защиты от кибермошенников. Также он упомянул о необходимости выборочно разрешать приложениям доступ к камере, микрофону и файлам, а тем более к книге контактов смартфона.

«Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю. Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, все-таки телефоном я пользуюсь постоянно. Интернет-пользователям действительно следует соблюдать кибергигиену и самим тоже заботиться о сохранности своих персональных данных. Нельзя полностью полагаться на антивирусы. Практика показывает, что большинство видов фрода проводится методами социальной инженерии, когда пользователи сами сообщают о себе конфиденциальную информацию мошенникам или плохо хранят ее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев против совета Роскачества о необходимости заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Он рекомендует менять пароли на устройствах хотя бы раз в квартал.

