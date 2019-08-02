Интернет-омбудсмен в ответ на заявления Роскачества о веб-камерах посоветовал накрывать телевизоры полотенцем

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев против совета Рокачества о необходимости заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Он рекомендует менять пароли на устройствах хотя бы раз в квартал.

По словам Маниничева, главная проблема пользователей гаджетов — отсутствие средств безопасности на уровне ПО и невнимательное отношение к паролям.

«Это паранойя, конечно. Я бы не был человеком, заклеивающим все и вся, потому что сегодня вам этого будет недостаточно. Если рассматривать как паранойю доступ к веб-камере или к микрофону, вы уже жить не сможете. Надо будет под подушку положить голосового помощника, полотенцем накрывать телевизор, потому что у него тоже есть микрофон и он слушает ваши команды. В кладовку нужно прятать пылесос, который анализирует изображение», — заявил Дмитрий Мариничев в эфире «Говорит Москва»

Напомним, ранее в Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы обезопасить себя от хакеров.

