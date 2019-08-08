Сергей Устюгов: «Если бы не спорт, я бы закончил, как мои друзья детства — в тюрьме или хуже»
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своем характере и отношении к спорту.
«Я парень из глубинки и с тяжелым характером. Со мной сложно, мне все об этом говорят, семья говорит, и я сам тоже это знаю. Но я стал тем, кем стал, попал в сборную только из-за своего характера.
С некоторыми друзьями детства я уже просто не общаюсь. Кто-то сидит в тюрьме. А я смог перестроиться. Меня спорт перестроил. Я очень плохо учился, очень. Мама мне говорила: «Завязывай со спортом». Сейчас я понимаю, что если бы не спорт, я бы закончил, как друзья детства — в тюрьме или хуже. Спорт многим спас жизнь.
Болельщики наши странно устроены. Выиграешь — возносят до небес. Не выиграешь — все, конец света, всех уволить за профнепригодность. Таков наш менталитет: все или ничего. Я привык к этому.
Я точно так же, как и вы, работаю на дяденьку. Единственное отличие — я продаю свое здоровье. Я, мы — представляем страну на мировой арене. Мы — бренд. Хороший бренд. И если не мы, то кто? АвтоВАЗ»?» — сказал Устюгов.
Напомним, ранее стало известно, что первый зимний олимпийский чемпион из Белоруссии продал свои медали за 100 тысяч долларов, чтобы спасти друга.СпортОбщество
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