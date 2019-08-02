Первый в истории олимпийский чемпион из Белоруссии продал свои медали за 100 тысяч долларов

Фото: НОК РБ

Белорусский лыжный акробат Алексей Гришин продал свои олимпийские медали на аукционе за 100 тысяч долларов. Вся вырученная сумма пойдет на лечение его друга.

«Медали — всего лишь металл. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным. Другой возможности помочь своему другу, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет», — рассказал олимпийский чемпион.

Гришин не хотел афишировать свой поступок, но позже все-таки признался, что таким образом решил помочь коллеге фристайлисту Дмитрию Раку. В декабре 2006 года на этапе Кубка мира в Китае Рак получил тяжелейшие травмы головы и шеи, после чего остался инвалидом.

Спортсмен выставил «золото» Игр-2010 в Ванкувере и «бронзу» Олимпиады-2002 на американском аукционе RR Auction в июле нынешнего года. Итоговая стоимость медалей превысила первоначальную в 13 раз.