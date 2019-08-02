Первый в истории олимпийский чемпион из Белоруссии продал свои медали за 100 тысяч долларов
Белорусский лыжный акробат Алексей Гришин продал свои олимпийские медали на аукционе за 100 тысяч долларов. Вся вырученная сумма пойдет на лечение его друга.
«Медали — всего лишь металл. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным. Другой возможности помочь своему другу, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет», — рассказал олимпийский чемпион.
Гришин не хотел афишировать свой поступок, но позже все-таки признался, что таким образом решил помочь коллеге фристайлисту Дмитрию Раку. В декабре 2006 года на этапе Кубка мира в Китае Рак получил тяжелейшие травмы головы и шеи, после чего остался инвалидом.
Спортсмен выставил «золото» Игр-2010 в Ванкувере и «бронзу» Олимпиады-2002 на американском аукционе RR Auction в июле нынешнего года. Итоговая стоимость медалей превысила первоначальную в 13 раз.СпортОбщество
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