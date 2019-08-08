Трех пострадавших в ДТП реанимобилями доставят из Новороссийска в Краснодар

Трех человек с помощью реанимобилей доставят из Новороссийска в Краснодар. Также в течение дня планируется перевод одного ребенка вертолетом санавиациии в Детскую краевую клиническую больницу.

По сообщению Минздрава Краснодарского края, после ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировано 44 человека. 13 пострадавших экстренно прооперировали.

«Кубанские врачи на всех уровнях продолжают оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, у поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись автобус с туристами и легковушка. В результате погибли два человека, более 30 пострадали. Местные власти уже создали оперативный штаб после аварии.



