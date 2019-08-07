«Белый Кремль» сможет обслуживать кредит на собственное строительство только через два года

Пока платежи по кредиту на строительство пивоваренного завода «Белый Кремль» в Чистополе в размере 400 млн рублей в год вносит «Татспиртпром». Предприятие сможет обслуживать его только через три года после запуска, то есть ко второй половине 2021 года.

Завод выйдет на окупаемость через 5-6 лет, рассказал гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Напомним, год назад «Татспиртпром» и Сбербанк подписали кредитное соглашение о привлечении 4,2 млрд рублей на строительство завода «Белый Кремль». Собственные средства составили 1,2 млрд рублей. Кредит был взят на 10 лет. По итогам первого полугодия объем реализации пива составил 4,5 млн дал. По оптимистичному сценарию компания ожидает по итогам года объем продаж в 10 млн дал, по пессимистичному — 8,5 млн дал.

По итогам года завод заплатит в бюджет РТ 2, 2 млрд рублей акцизов. Таким образом, республика получит доход несмотря на отсутствие прибыли.

Открытие завода состоялось 8 августа 2018 года. В Чистополь для этого прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.