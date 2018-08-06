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Минниханов 8 августа откроет пивоваренный завод «Белый Кремль»

13:23, 06.08.2018
Минниханов 8 августа откроет пивоваренный завод «Белый Кремль»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов 8 августа откроет пивоваренный завод «Белый Кремль».

Открытие производства состоится в рамках рабочей поездки главы РТ в Чистопольский район, следует из плана мероприятий.

Напомним, что строительство завода обойдется в 2,8 млрд рублей. Предприятие должно начать выпуск баварских сортов пива по лицензии из Германии.

ОбществоВласть Татарстан
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