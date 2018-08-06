Минниханов 8 августа откроет пивоваренный завод «Белый Кремль»
Президент Татарстана Рустам Минниханов 8 августа откроет пивоваренный завод «Белый Кремль».
Открытие производства состоится в рамках рабочей поездки главы РТ в Чистопольский район, следует из плана мероприятий.
Напомним, что строительство завода обойдется в 2,8 млрд рублей. Предприятие должно начать выпуск баварских сортов пива по лицензии из Германии.ОбществоВласть Татарстан
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