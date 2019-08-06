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В казанском «Парк Хаусе» затопило магазин электроники

16:32, 06.08.2019 1
В казанском «Парк Хаусе» затопило магазин электроники

Сегодня в соцсетях сообщили о потопе в магазине «М.Видео», расположенном в ТЦ «Парк Хаус». На видео с потолка и стен на товары обрушиваются потоки воды.

Видны и огромные лужи, расползающиеся на полу.

Напомним, что накануне из-за дождя в Казани вновь затопило многие районы города. В том числе пострадали улица Петербургская и расположенный на ней Дом предпринимателя. В «Салават купере» из-за сильного ветра упал подъемный кран.

Общество Татарстан
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