В «Салават купере» упал самоходный кран

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На стройке в жилом комплексе «Салават купере» упал гусеничный самоходный кран, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя РТ.

В министерстве также сообщили, что упавший кран сегодня не работал. «Он стоял на плитах, из-за сильного дождя размыло грунт основания, плиты накренились, и кран упал, потеряв устойчивость», — объяснили в ведомстве механизм происшествия.

Крановщика в кабине не было, пострадавших нет.

Напомним, в минувшем месяце крановщики Казани заявили о начале забастовки, вызванной в том числе несоблюдением требований безопасности на стройках. Вскоре после этого на стройке в «Салават купере» прошла проверка Ростехнадзора.