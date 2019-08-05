Соцсети: в Казани затопило Дом предпринимателя
Сегодня в Казани прошел сильный ливень. Как следует из постов в соцсетях, несколько улиц оказались затопленными. Подтопило и улицу Петербургскую, в особенности расположенный там Дом предпринимателя.
На кадрах видно, как «народ пошел вброд», то есть вынужден был снять обувь и подвернуть штаны, чтобы перейти затопленную улицу.
В комментариях к видео пользователи соцсетей жалуются на неудовлетворительную работу ливневок.
Напомним, в конце июля из-за сильного ливня оказалась затопленной улице Дементьева в Авиастроительном районе.
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