Соцсети: в Казани затопило Дом предпринимателя

Фото: скриншот видео

Сегодня в Казани прошел сильный ливень. Как следует из постов в соцсетях, несколько улиц оказались затопленными. Подтопило и улицу Петербургскую, в особенности расположенный там Дом предпринимателя.

На кадрах видно, как «народ пошел вброд», то есть вынужден был снять обувь и подвернуть штаны, чтобы перейти затопленную улицу.

В комментариях к видео пользователи соцсетей жалуются на неудовлетворительную работу ливневок.

Напомним, в конце июля из-за сильного ливня оказалась затопленной улице Дементьева в Авиастроительном районе.

