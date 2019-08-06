Букмекерская компания BingoBoom стала партнером «Рубина»

«Рубин» и букмекерская компания BingoBoom заключили однолетнее соглашение о партнерстве. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«Сотрудничество с БК BingoBoom поможет «Рубину» продолжать дальнейшее развитие. Уверен, с таким надежным партнером мы достигнем новых побед», — сказал коммерческий директор клуба Андрей Кораблев.

По условиям договора на домашних матчах «Рубина» будут размещаться специальные материалы от букмекера.

Ранее букмекерская компания стала партнером футбольного клуба «Уфа».