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Букмекерская компания BingoBoom стала партнером «Рубина»

14:11, 06.08.2019
Букмекерская компания BingoBoom стала партнером «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» и букмекерская компания BingoBoom заключили однолетнее соглашение о партнерстве. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«Сотрудничество с БК BingoBoom поможет «Рубину» продолжать дальнейшее развитие. Уверен, с таким надежным партнером мы достигнем новых побед», — сказал коммерческий директор клуба Андрей Кораблев.

По условиям договора на домашних матчах «Рубина» будут размещаться специальные материалы от букмекера.

Ранее букмекерская компания стала партнером футбольного клуба «Уфа».

СпортФутболЭкономика Татарстан
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