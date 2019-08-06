Букмекерская компания BingoBoom стала партнером «Рубина»
«Рубин» и букмекерская компания BingoBoom заключили однолетнее соглашение о партнерстве. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
«Сотрудничество с БК BingoBoom поможет «Рубину» продолжать дальнейшее развитие. Уверен, с таким надежным партнером мы достигнем новых побед», — сказал коммерческий директор клуба Андрей Кораблев.
По условиям договора на домашних матчах «Рубина» будут размещаться специальные материалы от букмекера.
Ранее букмекерская компания стала партнером футбольного клуба «Уфа».СпортФутболЭкономика Татарстан
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