Егор Сорокин: «Ошибки в обороне? Это футбол, нам не хватило забитых голов»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин подвел итоги матча 4-го тура между казанским клубом и ЦСКА.

«Чего нам не хватило? Голов. Мне кажется, сегодня было достаточно ошибок. В моменте с голом я вовремя не сместился, Федя пробил и попал. Ошибки в обороне? Это футбол, сегодня ошиблись, а завтра не будем ошибаться, мы стараемся не ошибаться, но так получается», — передает слова Сорокина Sport24.

Матч «Рубин» — ЦСКА стал для казанского клуба первым поражением в сезоне: встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на свой счет записал нападающий гостей Федор Чалов.

Напомним, вчера в соцсетях появилось видео, как фанаты ЦСКА незадолго до матча с «Рубином» устроили дебош в центре Казани.