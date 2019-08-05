В этом году в Казани откроют 38 новых школьных ресторанов

К началу учебного года в Казани откроют 38 новых школьных ресторанов. 36 из них — бывшие школьные столовые, в которых за лето провели капитальный ремонт и обновили оборудование. Еще два появятся в новых школах города.

В результате количество обеденных мест для учеников вырастет на 2 474 места, сообщили сегодня на деловом понедельнике в мэрии. На модернизацию 36 школьных столовых до формата «школьный ресторан» выделили 170 млн рублей из бюджета Казани и еще 19,4 млн рублей из средств Департамента продовольствия.

На «деловом понедельнике» отметили, что в нескольких учебных заведениях школьные рестораны будут оформлены в соответствии с направлением этих школ. Например, в школе №93, которая является центром русской культуры, в дизайне будут преобладать русские национальные мотивы, в школе №48 — национальные татарские орнаменты.

С 2012 года в Казани 27 школьных столовых улучшили до соответствия формату «школьный ресторан», добавили в мэрии.

Напомним, в регионах России с 1 мая запустили мониторинг качества питания в школах.

