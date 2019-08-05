Информацию о клиентах банков и компании начнут обрабатывать на единой платформе

Обезличенную информацию о клиентах банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе. Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку.

Члены ассоциации готовы делиться данными своими клиентами при условии минимального риска утечки. Данный сервис призван создать удобные продукты на основе анонимизированных данных о продаже товаров и услуг, о платежах сотовых абонентов, о покупках по картам банков, сообщают «Известия».

Сервис также сможет собирать информацию о перемещении пользователей. Это будет интересно государству и муниципальным властям. Анализ данной информации поможет в планировании дорожного строительства, оптимальном размещении школ, больниц, МФЦ.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить продавать смартфоны с предустановленными приложениями, которые нельзя удалить.