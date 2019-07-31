В России могут запретить продавать гаджеты с «неудаляемыми» приложениями

В России могут запретить продажу мобильных устройств с предустановленными приложениями, которые нельзя удалить.



«То есть вмененных услуг быть не должно, или потребитель потенциально должен иметь право от них отказаться», — рассказал замглавы Минсвязи РФ Михаил Мамонов.

Он отметил, что на данный момент участники рынка не в состоянии установить критерии отечественного ПО, которое должно предварительно устанавливаться на продаваемые в России РФ устройства, пишет RNS.

Ранее эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили перечень российских мобильных приложений, которые могу заменить иностранные аналоги. Они отметили, что замена возможна в 9 из 12 категорий.