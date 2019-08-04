Защитник ЦСКА: «Рубин» в хорошей форме, но мы нацелены только на победу»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал об ожиданиях от сегодняшнего матча с казанским «Рубином».
«Мы ожидаем тяжелой игры против сложного соперника. Они сыграли вничью с «Локомотивом», затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. В предсезонке мы их крупно обыграли, но сейчас все будет иначе, ведь это официальная игра. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу», — цитирует Магнуссона пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что на матч «Рубин» — ЦСКА продали более 14 тысяч билетов. Игра пройдет на стадионе «Центральный», вместимость которого составляет чуть больше 25 тысяч человек.
Для охраны порядка на матче «Рубин» — ЦСКА привлекли почти 1300 полицейских и росгвардейцев.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым