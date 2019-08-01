На ближайший матч «Рубина» против ЦСКА продано 14 тысяч билетов

На матч четвертого тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА продано 14 тысяч билетов. Об этом сообщает официальный «Твиттер» казанского клуба.

«14 000 билетов продано на матч #РубинЦСКА, который состоится 4 августа в 19:00 на Центральном стадионе! Во избежание очередей убедительно просим болельщиков приехать на игру заранее. Входы на трибуны для зрителей открываются за 2 часа до начала матча — в 17:00», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, игра состоится 4 августа в 19:00 и пройдет на стадионе «Центральный», вместимость которого составляет чуть больше 25 тысяч человек.

На данный момент «Рубин» набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА заработал на очко меньше и расположился на шестой строчке.