Для охраны матча «Рубин» — ЦСКА задействовали почти 1 300 полицейских и росгвардейцев

Для охраны порядка на матче «Рубин» — ЦСКА привлекли 870 полицейских и 420 сотрудников войск Росгвардии. Кроме того, на матче будут работать более 270 контролеров-распорядителей и около 20 сотрудников частных охранных предприятий.

Пресс-служба МВД по РТ порекомендовала болельщикам заранее прибыть на стадион, чтобы успеть пройти процедуру досмотра. Вход на трибуны откроют уже в 17.00. Также правоохранительные органы напомнили, что на ближайших к стадиону улицах будет работать эвакуатор и забирать припаркованные в нарушение ПДД автомобили.

Напомним, что на матч «Рубин» — ЦСКА продали более 14 тысяч билетов. Игра пройдет на стадионе «Центральный», вместимость которого составляет чуть больше 25 тысяч человек.

