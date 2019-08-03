СМИ рассказали о зарплате Зеленского

Президент Украины Владимира Зеленский в июне получил 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).

Премий и надбавок он не получил, сообщает «Громадське» со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Первая зарплата Зеленского на посту президента Украины составила 12,7 тыс. гривен (около 32 тыс. рублей).

Напомним, что по итогам 2018 года Зеленский заработал 9,7 млн гривен. Из этой суммы на основном месте работы в студии «Квартал 95» он получил доход в размере 4,2 млн гривен, еще 5,5 млн гривен ему принесли другие источники.