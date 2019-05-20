Зеленский раскрыл доходы за 2018 год

По итогам 2018 года президент Украины Владимир Зеленский заработал 9,7 млн гривен (около $370 тыс.).

Из этой суммы на основном месте работы в студии "Квартал 95" он получил доход в размере 4,2 млн гривен (около $160 тыс.), еще 5,5 млн гривен (около $210 тыс.) ему принесли другие источники.

Зеленский имеет недвижимость в Киеве, Италии и Великобритании, а также обладает правами собственности в компаниях "Киноквартал" и "Студия квартал-95" и корпоративными правами в компании "Квартал-концерт", "Гауди студио", "Инвест анима" и "Фиш-хаус". Также у президента Украины есть автомобиль LAND ROVER и несколько ценных часов. Помимо этого, вместе с супругой он владеет 10 гостиничными номерами в Грузии, пишет "РИА Новости".

У Зеленского также есть $190 тыс. и 107 тыс. евро наличными, а на банковских счетах — $440 тыс., 1 млн гривен (около $38,2 тыс. ) и $130 тыс.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Избранный президент получил нагрудный знак президента Украины, гербовую печать и булаву.