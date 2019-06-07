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Трамп объяснил, что испортило российско-американские отношения

06:33, 07.06.2019
Трамп объяснил, что испортило российско-американские отношения
Фото: kremlin.ru

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер отметил, что власти США могут иметь хорошие отношения с Россией.

«Я считаю, они пострадали из-за липовой охоты на ведьм. Я могу иметь хорошие отношения с Россией», — отметил Трамп.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку.

По его словам, президент Трамп «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту, это неконституционно», поэтому предъявить ему обвинения «не было варианта».

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