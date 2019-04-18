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Мюллер в докладе рассказал о «вмешательстве» России в выборы в США

19:45, 18.04.2019
Мюллер в докладе рассказал о «вмешательстве» России в выборы в США
Фото: pixabay.com

Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в докладе по «российскому расследованию», что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Об этом говорится в отредактированной версии доклада, размещенной на сайте Минюста США.

Также в докладе отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с российским вмешательством в выборы президента 2016 года. После этого Трамп заявил, что никаких связей между ним и Россией обнаружено не было.

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