Мюллер в докладе рассказал о «вмешательстве» России в выборы в США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в докладе по «российскому расследованию», что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Об этом говорится в отредактированной версии доклада, размещенной на сайте Минюста США.

Также в докладе отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с российским вмешательством в выборы президента 2016 года. После этого Трамп заявил, что никаких связей между ним и Россией обнаружено не было.