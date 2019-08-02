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Казанские крановщики сообщили о проверках Ростехнадзора

11:55, 02.08.2019
Казанские крановщики сообщили о проверках Ростехнадзора
Фото: realnoevremya.ru

Сейчас на стройке четвертого квартала микрорайона «Салават купере» проходит проверка. Всех крановщиков просят приостановить работу и спуститься вниз с удостоверениями. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель МПРА в Казани Юрий Шарипов.

«Сейчас, на «Салават купере», четвертый квартал, происходит проверка. Только как-то очень странно. Сказали спускаться всем крановщикам с удостоверениями вниз. Говорят — не расходиться. Сейчас все проверят, и вы полезете обратно и продолжите работу. На текущий момент все краны стоят», — говорится в сообщении.

Позже Шарипов сообщил, что проверяющим органом выступал Ростехнадзор.

Ранее сообщалось, что межрегиональный профсоюз готов помочь казанским крановщикам. В конце июля 20 башенных кранов остановили свою работу. Рабочие требовали обеспечения соблюдения техники безопасности и повышения зарплаты.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
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