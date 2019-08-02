В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

В картах национальной платежной системы «Мир» будет использоваться первый чип российского производства для бесконтактных платежей.

На данный момент в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства, так как отечественные чипы не поддерживают технологию оплаты в одно касание.

Новый российский чип имеет собственную операционную систему. Его будет выпускать завод «Микрон», сообщает РБК со ссылкой на представителя НИИ молекулярной электроники — разработчика чипа.

Напомним, что в мае количество выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» (НСПК) составило более 58 млн штук.

