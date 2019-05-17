Новости экономики

10:03 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Число выпущенных карт «Мир» превысило 58 млн штук

08:44, 17.05.2019
Число выпущенных карт «Мир» превысило 58 млн штук
Фото: cbr.ru

Количество выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» (НСПК) составило более 58 млн штук. Об этом заявил замгенерального директора НСПК Сергей Бочкарев.

По его словам, всего на сегодня действуют 280 млн активных платежных карт в России, из которых показатель карт «Мир» составляет 58,6 млн экземпляров.

«Это та цифра, которая ожидалась на этот момент», — цитирует ТАСС Бочкарева.

Отмечается, что с января текущего года число выпущенных карт «Мир» увеличилось на 3 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир».

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Гульчачак Назиповой, генеральным директором ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров