Число выпущенных карт «Мир» превысило 58 млн штук

Количество выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» (НСПК) составило более 58 млн штук. Об этом заявил замгенерального директора НСПК Сергей Бочкарев.

По его словам, всего на сегодня действуют 280 млн активных платежных карт в России, из которых показатель карт «Мир» составляет 58,6 млн экземпляров.

«Это та цифра, которая ожидалась на этот момент», — цитирует ТАСС Бочкарева.

Отмечается, что с января текущего года число выпущенных карт «Мир» увеличилось на 3 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир».