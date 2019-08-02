США ввели новые санкции против России по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».



При этом источники в Белом доме не уточняют, о каких именно мерах идет речь, пишет Politico.

В конце марта сообщалось, что США подготовили новые санкции против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они могут затрагивать банковский сектор РФ. Однако в мае в Госдепе сообщили, что США не вводят второй пакет ограничительных мер в рамках стратегии в отношении РФ.

Первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в конце августа 2018 года.