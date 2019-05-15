В Госдепе сообщили, что США не вводят новые санкции по «делу Скрипалей» в рамках стратегии в отношении РФ
США не применяют второй пакет санкций по «делу Скрипалей» в рамках своей более широкой стратегии в отношении России. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, пишет ТАСС.
По данным «РИА Новости», пакет санкций, о котором идет речь, подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.
В конце марта сообщалось, что США подготовили новые санкции против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они могут затрагивать банковский сектор РФ.ОбществоВласть
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