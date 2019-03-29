США подготовили новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»

США подготовили новые санкции против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Bloomberg, пакет ограничительных мер прошел согласование в Госдепартаменте и Министерстве финансов США. На данный момент он поступил в Белый дом.

Объем санкций пока неизвестен, но они могут затрагивать банковский сектор РФ.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список Руслана Боширова и Александра Петрова. Великобритания подозревает их в отравлении Скрипалей.