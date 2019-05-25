Специалисты зафиксировали рост числа мобильных банковских троянов

В первом квартале 2019 года разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» обнаружил около 30 тыс. мобильных приложений — банковских троянцев. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Троянцы под видом легальных приложений собирают данные, необходимые для доступа к банковским счетам и электронным кошелькам жертв.

Как отмечает «Интерфакс», Россия попала на третье место в рейтинге стран, чьи жители чаще всего подвергались атакам мобильных банковских троянцев.

Ранее жители России стали жаловаться на хищение денежных средств с помощью платежных терминалов Сбербанка. Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит.

Следующий человек, подходя к банкомату, видит на экране предложение вставить карту и ввести ПИН-код. Если он все это сделает, то прошлая операция завершится и с карты списываются все деньги.