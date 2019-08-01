«Уфа» объявила о расставании с Засеевым. Игрок провел в клубе 8,5 года

Футбольный клуб «Уфа» и полузащитник Азамат Засеев достигли соглашения о досрочном завершении контракта игрока. Об этом сообщает официальный сайт уфимцев.

31-летний футболист продолжит карьеру во владикавказской «Алании», выступающей в нынешнем сезоне в третьем дивизионе России — ПФЛ.

Отметим, что Засеев считался легендой уфимцев. Он выступал за «Уфу» со дня основания клуба и провел в составе команды 8,5 года.

В прошлом году в «Реальном времени» выходило интервью с Азаматом Засеевым.