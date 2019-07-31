В Татарстане рассчитывают удержать безработицу на уровне 1,5 процента

Фото: Инна Серова

Удержать официальную безработицу в Татарстане в пределах 1,5 % рассчитывает татарстанское Минтрудсоцзащиты в 2019 году, сообщили сегодня в министерстве на заседании Общественного совета. Это главная задача, решить которую предполагается в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением.

За первое полугодие 2019 года органами службы занятости в республике были приняты на учет в качестве ищущих работу 33,2 тыс. человек. Трудоустроены 17,4 тысячи — 52% обратившихся.

Ранее «Реальное время» сообщало, что численность безработных Татарстана в действительности в пять раз больше официальной — 70,8 тысячи человек.