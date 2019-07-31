В Татарстан станут поставлять узбекские вина

«Татспиртпром» получил право на дистрибуцию вин «Ташкент», «Фергана», «Бухара», «Самарканд» производства «Комбинат Ташкентвино».

В ближайшее время в Татарстан будет поставлена первая партия объемом около 30 тысяч литров. Договоренности о реализации узбекских вин удалось достичь во время рабочего визита генерального директора АО «Татспиртпром» Ирека Миннахметова в Ташкент в сентябре 2018 года. Информация размещена на официальном портале «Татспиртпром».

Напомним, ранее «Реальное время» писало о том, что независимые пивовары просят «спасти пиво» от радикальных изменений в законодательстве.

