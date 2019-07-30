Игрок «Рубина» вошел в список самых перспективных футболистов по версии УЕФА

Хвича Кварацхелия, 18-летний полузащитник казанского «Рубина», попал в список 50 молодых игроков из европейских чемпионатов, которые могут блеснуть в сезоне 2019/2020. Его составил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Из российских игроков, выступающих в России, в списке — 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а также два полузащитника из ЦСКА Никола Влашич и Иван Обляков, каждому из них 21 год.

Напомним, что «Рубин» заключил с Хвичей Кварацхелией контракт на 5 лет. Грузин ранее забил гол в матче с «Локомотивом», за который выступал в прошлом сезоне, и принес ничью.