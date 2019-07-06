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«Рубин» заключил с Хвичей Кварацхелией контракт на пять лет

18:52, 06.07.2019
«Рубин» заключил с Хвичей Кварацхелией контракт на пять лет
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» официально объявил о подписании контракта с 18-летним грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служа клуба.

О том, что Хвича Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину», стало известно 4 июля. Новичок уже приступил к тренировкам.

Кварацхелия является воспитанником академии ФК «Динамо Тбилиси». В феврале 2019 года «Локомотив» арендовал Кварацхелию у грузинского «Рустави» на полгода. Он сыграл 10 матчей и забил один гол как раз в ворота «Рубина». В июне он дебютировал в сборной Грузии.

СпортФутбол Татарстан
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