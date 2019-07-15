Матч «Рубин» — «Локомотив» завершился со счетом 1:1

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Матч 1-го тура Премьер-лиги завершился со счетом 1:1.

Игрок «Локо» Антон Миранчук на 23-й минуте не смог реализовать пенальти, но уже на 66-й забил мяч. Однако через 10 минут «Рубин» смог отыграться благодаря полузащитнику Хвиче Кварцхелии.

Следующий матч «Рубин» проведет 21 июля, где встретится на выезде с московским «Динамо». «Локомотив» в тот же день встретится с «Тамбовом».