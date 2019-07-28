Во время массовых рейдов ГИБДД в Башкирии задержали 80 пьяных водителей

В ходе профилактических мероприятий, проходивших в Башкирии в эти выходные, сотрудники ГИБДД задержали 80 нетрезвых водителей. Об этом у себя в Instagram рассказал начальник УГИБДД МВД по РБ Ленар Гильмутдинов.

В анонсе профилактических мероприятий Гильмутдинов упоминал, что особый акцент инспекторы сделают именно на выявление нетрезвых водителей. «Если вы ведёте здоровый образ жизни за рулем — вам не за что переживать, не так ли?», — писал он.

Всего по итогам рейдов составили 2,4 тысячи административных материалов, добавил Гильмутдинов.

Напомним, накануне В Уфе водитель Land Rover спровоцировал ДТП с 6 автомобилями.

