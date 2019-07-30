Задержан начальник управления уголовного розыска полиции Приморского края

Задержан начальник уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе обыска в доме у Миляева нашли банковские карты, денежные средства в рублях и в валюте на общую сумму в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Миляев предупреждал частного предпринимателя, который занимался вырубкой лесов в Приморском крае, о предстоящих проверках правоохранительными органами. Взамен бизнесмен передавал чиновнику в период с 2018 по 2019 год в качестве доли более 5 млн рублей.

Миляев задержан, следствие ходатайствует перед судом об его аресте.

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