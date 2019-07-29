Губернатор Красноярского края назвал тушение лесных пожаров в Сибири бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение лесных пожаров в Сибири бессмысленным. Вопрос о том, какие меры предпринимаются для тушения пожаров, ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

В ответ губернатор сравнил пожары с такими природными явлениями, как метель или айсберг: «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?» Он также заявил, что лесные пожары — «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно», передает «Дождь».

Вместе с тем сегодня МЧС заявило о намерении увеличить группировку по тушению лесных пожаров в Сибири.

Напомним, что площадь пожаров в Сибири уже превысила 1,6 млн га. Дым от пожаров добрался до Казани и Набережных Челнов, из-за чего над городами установился смог. Подробнее — в материале «Реального времени».