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Обманутым дольщикам собираются предлагать готовое жилье вместо долгостроя

12:35, 29.07.2019
Обманутым дольщикам собираются предлагать готовое жилье вместо долгостроя
Фото: kazan.cian.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил рассмотреть возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они ранее купили жилье.

Мутко пояснил, что пока такой механизм только формируется, чтобы его использовать, требуется изменение законодательства, сообщает «РИА Новости». Изменение законодательства возможно в осеннюю сессию парламента. Мутко обратил внимание, что возможность предлагать дольщикам квартиры в других, уже построенных домах «станет третьей опцией решения их проблемы».

Напомним, ранее Мутко поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову и кабмину республики разобраться с причинами жалоб дольщиков.

НедвижимостьОбществоВласть
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