На Украине реформируют СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил о реформировании Службы безопасности страны. По его словам, ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине, при этом другие функции ведомства, например борьбу с коррупцией, «нужно убрать».

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк в интервью телеканалу новостей «24».

Напомним, что в начале июня Верховная рада Украины не приняла отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.