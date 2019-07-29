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На Украине реформируют СБУ

09:38, 29.07.2019
На Украине реформируют СБУ
Фото: torange.biz

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил о реформировании Службы безопасности страны. По его словам, ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине, при этом другие функции ведомства, например борьбу с коррупцией, «нужно убрать».

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк в интервью телеканалу новостей «24».

Напомним, что в начале июня Верховная рада Украины не приняла отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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