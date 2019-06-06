Верховная рада Украины отказалась отправить в отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада Украины не приняла отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом пишет ТАСС.

За отставку всех троих не проголосовало необходимое количество депутатов.

Напомним, Климкин написал заявление об уходе 17 мая. На следующий день подали в отставку Грицак и Полторак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации призвал уйти в отставку Грицака, Полторака и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.