В МЧС предупредили жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

Татарстанский главк МЧС предупредил об угрозе грозы и сильного ветра в ближайшие сутки. С вечера субботы в республике ожидаются гроза и сильный ветер.

«По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» ночью и днем 28 июля местами по территории Республики Татарстан ожидается гроза, сильный ветер 15—18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что информация о погодных условиях охватывает период с 18 часов 27 июля до 18 часов 28-го.