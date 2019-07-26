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Дольщики «Свея» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Достоевского

17:28, 26.07.2019 2
Дольщики «Свея» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Достоевского
Фото: дольщики «Свея»

Сегодня дольщики долгостроя на ул. Достоевского, 57, который является самым старым в Казани, разбили палаточный лагерь.

Напомним, накануне в Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана. На пикет пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия».

Позже к дольщикам подошли исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков (ФПД) Иван Новиков и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

НедвижимостьОбществоПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:50
    Увы сейчас каждый сам за себя !
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  • Анонимно 18:15
    Дастоли дольщики перекупщики . зачем покупаете квартиры только которые на бумаге. сами виноваты. Государство причеим тут. где полиция омон.??? перекупщики они а не дольщики.
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