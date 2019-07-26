Дольщики «Свея» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Достоевского
Сегодня дольщики долгостроя на ул. Достоевского, 57, который является самым старым в Казани, разбили палаточный лагерь.
Напомним, накануне в Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана. На пикет пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия».
Позже к дольщикам подошли исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков (ФПД) Иван Новиков и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.НедвижимостьОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии