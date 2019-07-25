Эксперты рассказали, в каких районах Татарстана жители чаще всего жалуются на ухудшение дорог

Подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан Центр перспективных экономических исследований провел социологический опрос и определил, в каких районах Татарстана жители чаще всего жалуются на ухудшение качества дорог.

Выяснилось, что больше всего жалоб было в Актанышском, Бугульминском, Заинском, Кайбицком, Кукморском и Нурлатском муниципальных районах.

Положительно состояние дорог оценили жители Казани, Набережных Челнов, Агрызского, Буинского и Ютазинского районов.

При этом каждый пятый респондент отметил улучшение дорог в республике, а 36,8% опрошенных считают, что качество дорог осталось прежним.

Всего в опросе приняли участие более 15 тысяч татарстанцев.

Ранее сообщалось, что в Лениногорском, Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана модернизируют улично-дорожную сеть, затратив 129 млн рублей.

