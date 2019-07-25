Эксперты рассказали, в каких районах Татарстана жители чаще всего жалуются на ухудшение дорог
Подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан Центр перспективных экономических исследований провел социологический опрос и определил, в каких районах Татарстана жители чаще всего жалуются на ухудшение качества дорог.
Выяснилось, что больше всего жалоб было в Актанышском, Бугульминском, Заинском, Кайбицком, Кукморском и Нурлатском муниципальных районах.
Положительно состояние дорог оценили жители Казани, Набережных Челнов, Агрызского, Буинского и Ютазинского районов.
При этом каждый пятый респондент отметил улучшение дорог в республике, а 36,8% опрошенных считают, что качество дорог осталось прежним.
Всего в опросе приняли участие более 15 тысяч татарстанцев.
Ранее сообщалось, что в Лениногорском, Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана модернизируют улично-дорожную сеть, затратив 129 млн рублей.
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