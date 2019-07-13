В трех районах Татарстана модернизируют улично-дорожную сеть за 129 млн рублей

Власти Татарстана ищут подрядчика для ремонта улично-дорожной сети на территории трех муниципальных районов. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит привести в порядок автомобильные и пешеходные дороги длиной более 15 км. Так, ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием должен пройти в Лениногорском районе республики.

Ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов необходимо провести в городах Азнакаевского и Бугульминского районов.

Стоимость контракта составляет 129 млн рублей, сроки всех работ — до 23 октября 2019 года.

Напомним, для Казани купят пять новых трамваев за 135 млн рублей. По контракту, интерьер салона должен быть выполнен из слабогорючих материалов и включать не менее восьми USB-розеток для зарядки мобильных телефонов.