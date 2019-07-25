Нурмагомедов, Бузова, Овечкин: Forbes опубликовал топ-40 самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Список из 40 человек был сформирован с учетом доходов и упоминаний в соцсетях и СМИ. В результате установления возрастного ценза рейтинг покинули Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и другие.

У Нурмагомедова зафиксирован доход в размере 11,5 млн долларов, количество подписчиков — 15,4 млн. На втором месте оказалась певица Ольга Бузова. Тройку замыкает хоккеист Александр Овечкин.

Далее в рейтинге идут артисты Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, модель Ирина Шейк, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.

Замыкают топ-40 фигуристка Евгения Медведева и блогер Ида Галич.

Напомним, в список самых успешных российских спортсменов до 40 лет попали девять человек. Рейтинг также возглавил Хабиб Нурмагомедов.