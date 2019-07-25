Forbes составил рейтинг самых успешных спортсменов России до 40 лет

В список самых успешных российских спортсменов до 40 лет попали девять человек. Рейтинг составил журнал Forbes.

Издание подчеркивает, что в этот раз акцент был сделан не на доход знаменитостей, а на их востребованность, в том числе учитывались подписчики в соцсетях.

Среди участников рейтинга — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, хоккеисты Александр Овечкин, Никита Кучеров, футболисты Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, теннисисты Мария Шарапова, Карен Хачанов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Отмечается, что спортсмены в свои годы добились успеха в профессиональной сфере, а также активно сотрудничают с рекламными брендами и пользуются популярностью у населения.

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. Певица и актриса Тейлор Свифт возглавила список с доходом в $185 млн.