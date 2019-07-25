Исполком Казани отправил на доработку проект первого участка второй линии метро

Исполнительный комитет города Казани постановил отклонить проект планировки и межевания территории по первому участку второй линии метро и направить его на доработку.

«Отклонить проект планировки и межевания территории объекта «Первый участок Второй линии метрополитена г.Казани от станции метро “Улица Ю.Фучика” до станции метро “Улица Академика Сахарова”» и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений» — говорится в постановлении исполкома, размещенном в сборнике документов мэрии.

Однако, по словам руководителя МУП «Казметрострой» Марата Рахимова, работы по строительству первых четырех станций второй линии метро — «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» уже начались.



Напомним, что слушания по проекту проводились в период с 23 мая по 27 июня. Участок включает в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.

